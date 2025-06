Moto gp Tardozzi | Il terzo posto di Pecco vale una vittoria Test con nuova carena

Il numero 63 di Pecco Bagnaia ha dimostrato che la determinazione e il talento possono ribaltare ogni previsione. Dopo un inizio difficile, il pilota Ducati ha conquistato un prezioso terzo posto ad Aragon, portando entusiasmo e fiducia alla squadra. La performance di Bagnaia sottolinea come la passione e il lavoro incessante possano trasformare le sfide in vittorie. Una vittoria che vale più di tanti podi: quella della rinascita.

Aragon, 8 giugno 2025 – Dopo il dodicesimo posto di ieri in Sprint Race c’erano pochissime chance di rivederlo ai vertici, invece è successo. Ducati esce soddisfatta da Aragon. Marc Marquez, come da pronostico, ha dominato il gran premio e consolidato la vetta del mondiale, ma Pecco Bagnaia ha ritrovato competitività e il terzo posto finale lo rende contento, soprattutto è contento il management di Ducati, a partire da Davide Tardozzi. Il numero 63 aveva bisogno di ritrovare un po’ di feeling e di entusiasmo, e chissà che non siano serviti anche i dischi dei freni maggiorati, usati da Bagnaia e non da Marquez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Tardozzi: “Il terzo posto di Pecco vale una vittoria. Test con nuova carena”

