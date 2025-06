Moto gp Bagnaia | Podio che dà morale Con i nuovi freni sento meglio la moto

Bagnaia conquista il podio a Aragon, un risultato che infonde nuova fiducia e morale alla sua stagione. Con i nuovi freni, sente la moto più reattiva e precisa, portandolo a una gara di livello superiore rispetto alla Sprint Race di ieri. Questo terzo posto, definito “come una vittoria” da Tardozzi, rappresenta un passo avanti fondamentale in vista del GP di casa al Mugello. La strada verso il riscatto è ormai tracciata: il meglio deve ancora venire.

Aragon, 8 giugno 2025 – Gli serviva un podio per avere fiducia. E’ arrivato. Una gara di ben altro spessore rispetto alla disastrosa Sprint Race di ieri. Il terzo posto di Pecco Bagnaia ‘vale come una vittoria’ (cit. Davide Tardozzi ) e può dare un minimo di slancio verso il gp di casa al Mugello tra due settimane, soprattutto se dai test del lunedì ad Aragon emergeranno ulteriori miglioramenti della moto. Un cambiamento fatto nella notte, che nessuno ha voluto svelare, poi i dischi freni maggiorati, queste le soluzioni della prima piccola svolta di Bagnaia. Da dodicesimo a terzo e non molto lontano da Marquez e una bella battaglia con Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, Bagnaia: “Podio che dà morale. Con i nuovi freni sento meglio la moto”

In questa notizia si parla di: Moto Bagnaia Podio Freni

MotoGP, Davide Tardozzi: “Bagnaia non ha dimenticato come si va in moto, dobbiamo aiutarlo” - Dopo il weekend di pausa, il Mondiale MotoGP torna con l’atteso appuntamento di Silverstone, dal 23 al 25 maggio.

Moto gp, Bagnaia: “Podio che dà morale. Con i nuovi freni sento meglio la moto” - Pecco terzo ad Aragon e di nuovo competitivo. I cambiamenti nella notte, i dischi freni maggiorati e una confidenza diversa in curva: ora tutto sul Mugello per tornare a vincere. Bagnaia: la strada è ... Da sport.quotidiano.net

Bagnaia elogia la Ducati: “Siamo migliorati sotto tanti punti di vista” - Dopo un periodo difficile, Bagnaia racconta i benefici della modifica ai freni della Ducati e il suo ritorno in forma ... Scrive sportal.it

Bagnaia, reazione di orgoglio: “La modifica ai freni mi ha aiutato, adesso posso gestire meglio la curva” - Dopo mesi di grave crisi di risultati, Francesco Bagnaia rialza la testa e conquista un terzo posto dal grande significato. Certo, in questo weekend il distacco da Marc Marquez è salito a 93 punti e p ... Scrive formulapassion.it