Moto Gp Aragon | Marc Marquez trionfa davanti al fratello Alex Riscatto Bagnaia terzo

Sul circuito di Aragon, un weekend da sogno si trasforma in realtà: Marc Marquez domina con autorevolezza e trionfa davanti al fratello Alex, regalando emozioni indimenticabili agli appassionati. A completare il podio, la grande riscossa di Bagnaia, che conquista il terzo gradino lasciando il segno nel mondiale. Un risultato che suggella un confronto mozzafiato tra talento e tenacia, scritto sotto il segno della passione per le due ruote.

Marc Marquez domina il GP di Aragon e chiude il weekend perfetto, nel quale è stato primo in tutte le sessioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Moto, Gp Aragon: Marc Marquez trionfa davanti al fratello Alex. Riscatto Bagnaia terzo

