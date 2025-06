Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo | è Nicola Mirti di Mugnano

Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia. Due fendenti al torace sono stati fatali per il ragazzo, coinvolto in una lite per motivi ancora da chiarire. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Nicola, mentre le indagini proseguono. Un episodio che scuote anche il senso di sicurezza e invita a riflettere sulla fragilità della vita.

Due fendenti al torace hanno spezzato la giovane vita di Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano di Napoli. Il ragazzo si trovava in spiaggia, al lido Palma Rey, quando "per futili motivi", come hanno accertato gli inquirenti, si è trovato al centro di una lite, in cui ha avuto la peggio.

