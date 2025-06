Morto il cane di Maria Elena Boschi l’addio social | Ora corri libero

Il cuore di Maria Elena Boschi si spezza nel salutare il suo fedele amico a quattro zampe, scomparso dopo 13 anni di affetto incondizionato. Un addio straziante che ha commosso i suoi follower sui social, mentre l’ex politica condivide il suo dolore e un messaggio di speranza: “Ora corri libero”. La perdita di un compagno di vita così speciale ci ricorda quanto siano preziosi i legami con i nostri amici pelosi.

Maria Elena Boschi piange la scomparsa del suo amico a quattro zampe. “Sei arrivato nelle nostre vite 13 anni fa . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Morto il cane di Maria Elena Boschi, l’addio social: “Ora corri libero”

In questa notizia si parla di: Maria Elena Boschi Morto

Verso le elezioni, Maria Elena Boschi in città per sostenere “Progetto Ravenna” e Barattoni - Verso le elezioni amministrative del 25-26 maggio, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, sarà a Ravenna lunedì 19 maggio alle 18.

Maria Elena Boschi racconta il rapporto con Berruti: “Facciamo un po’ per uno” - Maria Elena Boschi ha svelato di essere una brava cuoca e di cucinare per Giulio Berruti. I due dividono, in ogni caso, le faccende domestiche ... Secondo dilei.it

Maria Elena Boschi: «Io e Giulio Berruti facciamo un po’ per uno, chi arriva prima a casa dal lavoro cucina» - La proposta di matrimonio? «Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati. Io però aspetto sempre che mi sorprenda» ... Segnala vanityfair.it

L’ex ministra Maria Elena Boschi, 42 anni, fotografata con il compagno Giulio Berruti da Massimo Sestini - Maria Elena Boschi (foto di Massimo Sestini ... Quest’ultimo era purtroppo morto di freddo, così 3 li ha regalati e una è Brownie». Chi cucina? «Prevalentemente io, diciamo la verità. Lo riporta corriere.it