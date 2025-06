Morte Villa PamphiliDna oltre autopsia

Una tragedia sconvolge il parco di Villa Pamphili: l’autopsia, prevista per martedì, tenterà di svelare i misteri dietro la morte di una donna e di una tenera bambina di pochi mesi. La delicata indagine, che include anche un esame del DNA, punta a chiarire cause, tempi e possibili legami tra le vittime, mentre cresce il dolore e l’attenzione sulla vicenda. Un passo fondamentale per fare luce su questa tragica perdita.

10.50 Fissata a martedì l'autopsia della donna e della bambina di pochi mesi trovate morte nel parco romano di Villa Pamphili. L'esame, chiesto dal Pm per l'ipotesi di duplice omicidio aggravato, dovrà chiarire causa e tempi dei decessi, sicuramente avvenuti in tempi diversi: prima la donna e poi la bimba di circa sei mesi. Disposto anche l'esame del Dna, per capire se tra le due vittime, ancora senza nome, ci fosse parentela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

