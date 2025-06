Morte sul lavoro | società condannata al risarcimento ma è in liquidazione

La tragica vicenda di Giuseppe Lo Re, deceduto nel 2011 durante il lavoro, evidenzia le gravi conseguenze di incidenti sul luogo di lavoro e l'importanza della sicurezza. La società condannata al risarcimento si trova ora in liquidazione, lasciando aperti interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulla responsabilità aziendale. Un caso che sottolinea l’urgenza di politiche più stringenti per prevenire tragedie e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.

BRINDISI - Giuseppe Lo Re morì il 23 agosto 2011, in seguito a complicanze settiche. Aveva 55 anni. Era giunto all'ospedale "Perrino" di Brindisi il 16 giugno precedente, dall'azienda presso cui lavorava, la Ovid srl a San Vito Dei Normanni. Stava lavorando allo smontaggio di un carrello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Morte sul lavoro: società condannata al risarcimento, ma è in liquidazione

