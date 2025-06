Morte in parco sarebbero madre e figlia

Una tragedia sconvolge Roma: nel parco di Villa Pamphili sono stati trovati i corpi di madre e figlia, probabilmente originarie dell'Est Europa. La donna, una clochard, giaceva coperta da un sacco, mentre gli investigatori cercano un uomo visto aggirarsi con qualcosa in braccio, forse la piccola. Un'indagine complessa e delicata che punta a fare luce su questa dolorosa perdita, lasciando la comunità nell'attesa di risposte e giustizia.

I cadaveri della donna e della bimba trovati ieri nel parco di Villa Pamphili a Roma, secondo quanto si apprende, apparterrebbero a madre e figlia. Entrambe sarebbero originarie dell'Est Europa. La donna sarebbe una clochard. Non era dentro, ma coperta da un sacco. Gli investigatori cercano un uomo che prima del ritrovamento era stato visto aggirarsi nel parco con qualcosa in braccio, forse il corpo della bimba.

