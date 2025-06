Moretto | Il Milan blocca Milinkovic-Savic | rapporti eccellenti tra le parti

Il Milan mette le mani su Milinkovic-Savic, bloccando il trasferimento del centrocampista con una clausola di 20 milioni del Torino. I rapporti tra le parti sono ottimi e si respira fiducia in vista di un accordo, mentre si attende il ritorno di Maignan per completare il quadro della rosa. La sessione di mercato si infiamma: il futuro del giocatore si definisce sotto i riflettori di San Siro.

Il Milan blocca Milinkovic-Savic, che ha una clausola di 20 milioni col Torino. C'è un ottimismo tra le parti, in attesa di Maignan.

Relevo: Il Chelsea attende il via libera del Milan per Maignan. Intanto Igli Tare blocca Vanja Milinkovic-Savic: il serbo sarebbe l'opzione più semplice per la porta rossonera.

Il #Chelsea aspetta la risposta del #Milan per Mike #Maignan. Intanto #Tare blocca Vanja #MilinkovicSavic, che sarebbe l'opzione più semplice. via @MatteMoretto

