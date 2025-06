Monza ritorna al 1300 | la città invasa da oltre 700 figuranti e in piazza Duomo 1 200 spettatori con il naso all' insù

moneta antica, che ha catturato l’immaginazione di tutti. La città si è trasformata in un suggestivo scenario medievale, riportando in vita un passato ricco di tradizione e fascino. Un evento che celebra la storia di Monza e che ancora una volta ha unito la comunità in un’emozionante festa di cultura e spettacolo. E, mentre il corteo svanisce nel tramonto, l’attesa per il prossimo capitolo di questa straordinaria rievocazione è già nel cuore di tutti.

Un tuffo nel Medioevo e poi, quel sapore di tradizioni e di storia, che solo il corteo storico di Monza riesce a donare. E ieri sera, sabato 7 giugno, la magia si è ripetuta: lo stupore di grandi e piccini provenienti da tutta la Brianza (ma non solo) e poi quell’emozione per quel volo della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Monza ritorna al 1300: la città invasa da oltre 700 figuranti e in piazza Duomo 1.200 spettatori con il naso all'insù

