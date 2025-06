Monreale urta il muretto e si ribalta con l’auto | paura all’alba per un ragazzo

Un incidente sconvolgente ha scosso Monreale all'alba, quando un'auto, durante una disavventura sulla via Regione Siciliana, ha urtato un muretto e si è ribaltata. Fortunatamente, il giovane alla guida ha riportato ferite lievi, ma l'episodio ha generato paura e preoccupazione tra i cittadini. La scena, ancora fresca nella memoria degli abitanti, ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale per tutti noi.

Incidente stradale a Monreale in via Regione Siciliana. Un'auto si ribalta all'alba: ragazzo alla guida ferito lievemente. (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, urta il muretto e si ribalta con l’auto: paura all’alba per un ragazzo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Monreale Ribalta Auto Alba

Monreale, si ribalta con l’auto sul ponte di Sagana: ex professore illeso - Monreale si è scossa con un incidente sul ponte di Sagana, quando un’auto si è ribaltata. Alla guida, un ex insegnante di educazione fisica, è rimasto illeso.

Auto esce di strada e si ribalta, muore turista francese - E' di un morto e tre feriti non gravi il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la statale 197 tra San Gavino Monreale e ... a bordo di un'auto che per cause ancora ... Segnala ansa.it

Palermo: i vigili del fuoco spengono il rogo di Altofonte. 400 persone evacuate