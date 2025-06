Monghidoro | incidente in bici alla gara di downhill 44enne ferito

Un incidente drammatico scuote l’Alpe di Monghidoro durante la gara di downhill: un ciclista di 44 anni, partecipante all’evento Alpe 4 Free, ha perso il controllo e si è schiantato sulla discesa. La caduta, avvenuta poco dopo l’ora di pranzo, ha richiesto immediato intervento e ha sollevato preoccupazioni tra atleti e appassionati. La sicurezza in mountain bike rimane una priorità, e questo episodio sottolinea l’importanza di misure preventive adeguate.

Monghidoro (Bologna), 8 giugno 2025 - Brutto i ncidente, poco dopo l'ora di pranzo, per un ciclista che aveva preso parte alla manifestazione sportiva di downhill all' Alpe di Monghidoro. L'uomo, un 44enne residente nel bolognese, stava percorrendo una discesa del tracciato della Bologna Montana Bike Area, durante l'evento Alpe 4 Free, quando avrebbe perso il controllo della due ruote, cadendo rovinosamente al suolo. I compagni e gli altri ciclisti hanno subito dato l'allarme perché il 44enne ha riportato una serie di fratture tali da immobilizzarlo. Sul posto, una zona abbastanza impervia da raggiungere per i mezzi dei soccorsi, sono subito arrivati gli uomini del Soccorso Alpino della stazione Rocca di Badolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it