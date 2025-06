Mondiale Massimi Leggeri Opetaia batte Squeo per kot al 5 round

In un combattimento mozzafiato, Opetaia conquista il mondiale dei massimi leggeri battendo Squeo al quinto round. Per l’italiano, questa è la prima sconfitta in 18 incontri, evidenziando il grande divario col campione del mondo IBF. Nonostante la sconfitta, il rispetto per il suo avversario cresce: "Ha avuto il coraggio di venire qui a combattere nella tana del leone." Una sfida che resterà nella memoria degli appassionati di pugilato.

Per l'italiano prima sconfitta su 18 match, troppo il divario con il campione del mondo Ibf: "Ha avuto il coraggio di venire qui a combattere nella tana del leone, per questo lo rispetto".

