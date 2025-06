monaco emmanuel e brigitte macron accolti dal principe alberto ii e dalla principessa charlene

Nel cuore del Mediterraneo, un incontro di prestigio ha avuto luogo tra leader di eccellenza e nobiltà: il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte sono stati accolti con calore dal principe Alberto II e dalla principessa Charlene di Monaco. La visita ufficiale, iniziata con un’udienza privata, promette di rafforzare i legami tra le due nazioni. Questo summit diplomatico si inserisce in un contesto di discussione su questioni...

Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte sono arrivati sabato per una cena di Stato con il principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene durante la loro visita nel piccolo principato mediterraneo. Il loro viaggio è iniziato sabato mattina, 7 giugno, con un’udienza privata tra i due capi di Stato al Palazzo del Principe. Il Palazzo ha dichiarato che l’incontro è stato un’occasione per discutere questioni bilaterali e sfide comuni alle due nazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it