Molo Trapezoidale il 12 giugno Mid Med Shipping & Energy forum per rilanciare l' economia del mare

Il 12 giugno, il Marina Convention Center di Palermo si trasformerà nel cuore pulsante del settore marittimo, ospitando la quinta edizione del Mid.Med Shipping & Energy Forum. Un evento imperdibile per rilanciare l’economia del mare, promuovere innovazione e rafforzare le connessioni tra professionisti di tutta la regione mediterranea. Questa giornata strategica rappresenta un’occasione unica per esplorare nuove opportunità e plasmare il futuro del settore marittimo italiano.

