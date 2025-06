moira orfei ecco a quanto ammonta l eredità al centro di una faida tra i figli

Moira Orfei, leggenda del circo italiano, lascia un’eredità che ora diventa protagonista di una disputa familiare. Tra cimeli di inestimabile valore e decisioni che dividono i figli, si apre un capitolo emozionante e controverso. Stefano Orfei, il primogenito, ha organizzato un’asta per finanziare la riapertura del Circo Moira, ma il gesto ha suscitato reazioni contrastanti. Suo figlio Stefano Orfei...

