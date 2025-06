Modugno | trovato morto il 24enne scomparso ieri Corpo rinvenuto nei pressi della stazione

Una triste scoperta scuote la comunità di Modugno: il corpo del 24enne scomparso ieri è stato rinvenuto nei pressi della stazione. La notizia ha lasciato tutti sgomenti, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questa tragica vicenda. Restate con noi per gli aggiornamenti e approfondimenti.

L'articolo Modugno: trovato morto il 24enne scomparso ieri Corpo rinvenuto nei pressi della stazione proviene da Noi Notizie..

Scomparso a Modugno: il 24enne trovato senza vita in un casolare - La drammatica scoperta ha sconvolto la comunità di Modugno, lasciando un vuoto incolmabile. Il 24enne, scomparso da oltre un mese, ora giace in un silenzio tragico, sollevando ancora più domande sulla sua scomparsa e sulle circostanze che hanno portato a questa fine.

Fabio Monno trovato morto, il corpo del 24enne scomparso da Modugno era in un casolare - Fabio Monno è stato ritrovato senza vita. Il ragazzo di 24 anni era scomparso giovedì 5 giugno da Modugno (Bari) ed erano stati lanciati ... Come scrive msn.com

Modugno, trovato morto in un casolare Fabio Monno: il 24enne era scomparso da due giorni - La famiglia e il sindaco avevano diffuso un appello via social. Era uscito giovedì di casa per incontrare degli amici e non ha fatto più ritorno ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Scomparso a Modugno: il 24enne trovato senza vita in un casolare - Era uscito di casa la sera del 5 giugno dicendo di dover incontrare alcuni amici. L'ipotesi è quella di un gesto volontario ... baritoday.it scrive