Modugno il 24enne scomparso nel nulla ritrovato morto in un casolare

Un triste enigma si è risolto: Modugno, il giovane di 24 anni scomparso nel nulla, è stato ritrovato morto in un casolare abbandonato. Fabio Monno, uscito di casa giovedì 5 giugno, aveva lasciato tutti nel timore e nell’incertezza. La comunità ora si stringe attorno alla famiglia, cercando di capire cosa possa aver portato a questa tragica fine. Resta il dolore per una vita spezzata troppo presto.

E' stato trovato morto in un casolare abbandonato, Fabio MOnno il giovane di 24 anni uscito di casa nel pomeriggio di giovedì 5 giugno e mai più rientrato. Il giovane si sarebbe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Modugno, il 24enne scomparso nel nulla ritrovato morto in un casolare

In questa notizia si parla di: Morto Casolare Modugno 24enne

