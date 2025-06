Modric se la ride | Milan? Lui reagisce così

Alla vigilia della sfida tra Croazia e Repubblica Ceca, Luka Modric evita di sbilanciarsi sul proprio futuro eppure, quando gli nominano il Milan lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Modric se la ride: Milan? Lui reagisce così...

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Milan, Boban chiude le porte al sogno Modric: "Il suo futuro sarà a Madrid" - Le parole del Chief Football Officer del Milan, riportate dalla Gazzetta dello Sport, interrompono le voci su un possibile trasferimento in rossonero generate dalle recenti assenze di Modric nelle ... Leggi su sport.sky.it