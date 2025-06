Modric annuncia | Futuro? Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera non c’è nessuna decisione Vi dico come stanno le cose

Luka Modric scuote il mondo del calcio con una dichiarazione inattesa: il fuoriclasse croato, mesi dopo essere stato accostato a diverse squadre italiane, rivela di non aver ancora scelto il suo futuro. Tra rumors e speranze dei tifosi, il centrocampista lascia tutto aperto, creando un alone di mistero e curiosità. Ecco come stanno davvero le cose, perché il suo prossimo passo potrebbe cambiare le sorti di molte big europee.

Modric annuncia: «Futuro? Non ho ancora deciso». Le parole del fuoriclasse croato dato ad un passo dal trasferimento al Milan. Accostato anche al calciomercato Juve nelle ultime settimane, Luka Modric è ormai dato ad un passo dal Milan. In conferenza stampa, però, il fuoriclasse della Croazia ha parlato così del suo futuro. Le sue dichiarazioni. MODRIC – «Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera. Non ho preso alcuna decisione, anche se ci sono state telefonate e contatti. Ho messo tutto da parte perché voglio concentrarmi sulla nazionale». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modric annuncia: «Futuro? Non ho ancora deciso dove proseguire la mia carriera, non c’è nessuna decisione. Vi dico come stanno le cose»

