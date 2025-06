Modena | Andrea Sottil favorito per la panchina si punta sul sistema a tre difensori

Modena si avvicina a un bivio cruciale: la panchina potrebbe cambiare volto e il nome più caldo è Andrea Sottil. La dirigenza canarina sembra puntare decisamente sul sistema a tre difensori, una scelta che riflette anche la filosofia tattica dell’attuale favorito. La prossima settimana sarà decisiva per delineare il futuro della squadra e confermare se questa strategia guiderà il nuovo corso. È il momento di scoprire se Sottil sarà il nuovo timoniere della squadra.

Detto la prossima settimana sarà momento chiave per la panchina del Modena e che, ad oggi, è Andrea Sottil il candidato più caldo a sostituire Paolo Mandelli, ciò che la dirigenza canarina ha fatto vedere nelle varie chiacchiere fatte coi "papabili" ci porta ad intraprendere una strada tattica abbastanza chiara. La via intrapresa dall’ex tecnico della Primavera, ovvero il sistema a tre difensori, pare quella più interessante anche per Andrea Catellani e Matteo Rivetti, i responsabili sportivi della squadra che verrà. Fin dai primi sondaggi, a partire da quelli per D’Angelo, l’intenzione è sembrata chiara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena: Andrea Sottil favorito per la panchina, si punta sul sistema a tre difensori

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Andrea Modena Sottil Panchina

Modena: in attesa del nuovo allenatore, occhi su Luca D'Angelo e Andrea Pirlo - Modena si prepara alla decisione sul nuovo allenatore, con occhi puntati su Luca D’Angelo e Andrea Pirlo, mentre si fa attendere il triplice fischio della finale di ritorno tra Spezia e Cremonese.

Modena: Andrea Sottil favorito per la panchina, si punta sul sistema a tre difensori - Detto la prossima settimana sarà momento chiave per la panchina del Modena e che, ad oggi, è Andrea Sottil il candidato più caldo a sostituire Paolo Mandelli, ciò che la dirigenza canarina ha fatto ve ... Da msn.com

Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena - Andrea Sottil è il candidato principale per diventare il nuovo allenatore del Modena, con decisione attesa entro la prossima settimana. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Modena, è Andrea Sottil il nome più caldo per la panchina - Per il 51enne ex tecnico della Sampdoria 14 panchine blucerchiate dal 30 agosto scorso all'8 dicembre 2024. Svincolato, l'allenatore predilige il 3-5-2, motivo tattico probabilmente vicino alle idee d ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

? Serie C, il Catania chiama Novellino in panchina per il dopo Sottil