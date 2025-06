Mobbing alla preside perché non attacca il governo Il caso a Roma

In un'epoca in cui il rispetto del proprio ruolo dovrebbe prevalere, un caso di mobbing alla preside del liceo Maria Montessori di Roma mette in evidenza un clima tutt'altro che sereno. La preside Anna Maria De Luca si trova al centro di una spirale di tensione e ingiustizie, solo perché osa mantenere un atteggiamento neutro nei confronti delle riforme del governo. È un esempio lampante di come le opinioni possano avere conseguenze drastiche nel mondo scolastico.

Un caso davvero singolare che dà l'idea del clima. La preside del liceo Maria Montessori di Roma nel quartiere Salario, Anna Maria De Luca, ha subito una sorta di boicottaggio perché non critica il governo di Giorgia Meloni e le riforme del ministro Giuseppe Valditara. Il Giornale racconta che l'insegnante ha subito "mobbing ascendente". I rapporti iniziano a guastarsi quando la preside nota su un giornale una lettera aperta con tanto di firma di gran parte dei professori della scuola a difesa di Christian Raimo, scrittore e insegnante, sospeso per tre mesi dall'insegnamento per un violento attacco all'indirizzo di Valditara. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mobbing alla preside perché non attacca il governo. Il caso a Roma

