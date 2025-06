Mission | impossible 8 conquista il mercato globale ma stenta nella classifica della saga

Mission: Impossible – The Final Reckoning conquista il mercato globale, dimostrando il potere della saga a livello mondiale. Tuttavia, il film fatica a eguagliare le performance delle sue precedenti avventure nella classifica complessiva della serie. Con un andamento positivo al botteghino, il film si conferma come un tassello fondamentale nella saga di Ethan Hunt, mentre gli spettatori attendono con trepidazione il suo esito finale e il futuro di questa iconica serie di azione.

andamento al box office di mission: impossible – the final reckoning. Il film Mission: Impossible – The Final Reckoning continua a ottenere risultati positivi al botteghino, pur incontrando alcune difficoltà nel confrontarsi con altri capitoli della stessa serie. Come sequel di Dead Reckoning Part One (2023), rappresenta l'ottava produzione della saga e vede Tom Cruise nuovamente nel ruolo di Ethan Hunt, impegnato a fermare un'intelligenza artificiale capace di causare catastrofi globali. prestazioni finanziarie e confronto con i precedenti. Nonostante la sua buona performance, il film ha raccolto circa $450 milioni in tutto il mondo, con una quota di circa $149 milioni provenienti dal Nord America.

