Miss Italia nel Pordenonese proclamata Miss Miluna Adriatico | vola alle finali di Miss Italia in Regione

Nel cuore del Pordenonese, il giardino estivo del Ristorante “Adriatico” a Villotta di Chions (Pn) ha brillato con l'entusiasmo di una selezione che ha decretato la nuova "Miss Miluna Adriatico" per l’ottantaseiesima edizione di Miss Italia. Mariastella Dosmo, diciannove anni di Udine, studentessa e talento emergente, si prepara ora a volare alle finali regionali: un traguardo che promette emozioni indimenticabili e grandi opportunità. La sfida è ormai alle porte!

Il giardino estivo del Ristorante “Adriatico” a Villotta di Chions (Pn) ha ospitato una selezione valida per l'ottantaseiesima edizione di "Miss Italia". Vincitrice del primo titolo in palio, "Miss Miluna Adriatico" Mariastella Dosmo, diciannove anni di Udine, studentessa in una scuola per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Miss Italia, nel Pordenonese proclamata Miss Miluna Adriatico: vola alle finali di Miss Italia in Regione

In questa notizia si parla di: Miss Italia Adriatico Miluna

Prima era Miss Italia, oggi è una psicologa: ecco chi è la showgirl che ha cambiato completamente vita - Era una delle bellezze più ammirate d'Italia, oggi è una professionista nel campo della psicologia. Scopriamo insieme il viaggio sorprendente di questa showgirl che, dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia, ha intrapreso un percorso di crescita personale e professionale.

Mariastella Dosmo di Udine è Miss Miluna Adriatico - Vincitrice del primo titolo in palio, “Miss Miluna Adriatico” Mariastella Dosmo, diciannove anni di Udine, studentessa in una scuola per interpreti. Con Mariastella sono anche state premiate: al secon ... Lo riporta udine20.it

Miss Italia 2024, la bergamasca Elisabetta Delcarro vince la fascia di Miss Miluna Lombardia - È lei la nuova Miss Miluna Lombardia by Miss Italia ... sul litorale adriatico delle Marche. Sfiderà ragazze di tutta Italia. “Sono contenta di essermi garantita il posto in prefinale ... Riporta ilgiorno.it

Miss Italia 2024, la bergamasca Elisabetta Delcarro vince la fascia di Miss Lombardia - È lei la nuova Miss Miluna Lombardia by Miss Italia ... sul litorale adriatico delle Marche. Sfiderà ragazze di tutta Italia. “Sono contenta di essermi garantita il posto in prefinale ... Riporta msn.com