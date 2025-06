Miracolo Balera | Era il suo cuore e batte di nuovo

dopo anni di silenzio, a vivere di nuova vita e passione. La Balera dell’Ortica non è solo un luogo di musica e ballo, ma un vero e proprio cuore pulsante di comunità, dove ogni passo, ogni nota e ogni sorriso risvegliano emozioni autentiche. È il miracolo di una rinascita che ha riportato il quartiere a danzare, sognare e innamorarsi ancora una volta.

"Era come se il cuore del quartiere si fosse fermato. Riaprire la balera, nel 2011, è stato come tornare a farlo battere. Si è creata una magia rara: un po' per il ballo, un po' per la musica, un po' per l'amore delle persone. E non esagero, perché chi viene da noi spesso si innamora e, a volte, si sposa anche". Marina Di Furia è una delle gemelle della Balera dell'Ortica: insieme a Veronica e al resto della famiglia gestisce il locale tornato al centro della vita del quartiere ormai da più di dieci anni. Una tradizione familiare che va oltre il semplice mestiere: "Io e mia sorella siamo cresciute nelle balere dei nostri genitori.