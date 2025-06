Minaccia il negoziante di un minimarket con un coltello | Apri la cassa e dammi i soldi ma arriva la polizia e lo arresta per tentata rapina

Sono momenti di tensione e paura quelli vissuti domenica 1 giugno in un minimarket di via Provinciale Pisana. Un giovane, a torso nudo e con tatuaggi vistosi, armato di coltello, ha intimato al negoziante di aprire la cassa, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. La polizia, intervenuta rapidamente, ha arrestato il responsabile per tentata rapina, dimostrando ancora una volta come la prontezza possa fare la differenza tra sicurezza e tragedia.

Via Provinciale pisana, domenica 1 giugno. Un giovane a torso nudo, con vistosi tatuaggi e un cappellino da baseball, entra in un minimarket, avvicina il negoziante puntandogli contro la pancia un grosso coltello. "Apri il registratore di cassa, voglio i soldi", urla minacciando il titolare. Sono. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Minaccia il negoziante di un minimarket con un coltello: "Apri la cassa e dammi i soldi", ma arriva la polizia e lo arresta per tentata rapina

