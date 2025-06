Minacce via social a Emiliano dopo lo stop ai rapporti con Israele | Ti faremo saltare in aria

In un clima di crescente tensione, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricevuto minacce pesanti sui social a seguito della sua decisione di interrompere i rapporti con Israele riguardo alla situazione a Gaza. Un episodio che sottolinea come le scelte politiche possano suscitare reazioni estreme e preoccupanti, richiedendo attenzione e fermezza da parte delle istituzioni per tutelare la sicurezza e il rispetto del dibattito democratico.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha ricevuto minacce via social dopo la decisione di interrompere i rapporti della Puglia con il governo israeliano per quanto sta avvenendo a Gaza. La notizia, riportata oggi da alcuni quotidiani locali, è rilanciata dall'Ansa. In particolare. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Minacce via social a Emiliano dopo lo stop ai rapporti con Israele: "Ti faremo saltare in aria"

In questa notizia si parla di: Minacce Social Emiliano Rapporti

Difende il presunto killer di Lorenzo Cristea, insulti e minacce sui social all'avvocato Crea - Un caso di grande rilevanza ha scatenato una tempesta di insulti e minacce sui social contro l'avvocato difensore del presunto killer di Lorenzo Cristea.

Minacce social ad Emiliano dopo lo stop ai rapporti con Israele - Messaggio su Instagram: "Faremo saltare in aria te e la tua Regione". Il presidente replica: "Non abbiamo nulla contro il popolo israeliano, la nostra critica è rivolta esclusivamente all’attuale gove ... rainews.it scrive

Minacce social ad Emiliano dopo lo stop ai rapporti con Israele. Il presidente: «Non arretro, ho lottato con la Scu» - «Faremo saltare in aria te e quella Regione di m...", oltre a definirlo «nazista» e «sionista». Sono due messaggi ... Segnala msn.com

Minacce a Michele Emiliano dopo lo stop a Israele: al setaccio i messaggi social - Il governatore bersagliato per la decisione. Il Comitato per l’ordine e la sicurezza valuterà azioni di tutela ... Lo riporta bari.repubblica.it