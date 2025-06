Milik Juventus sarà addio in estate? Cosa può succedere dopo il rinnovo | novità sul futuro dell’attaccante polacco Ultimissime

Il futuro di Arkadiusz Milik alla Juventus si fa sempre più incerto: l'eventuale rinnovo potrebbe nascondere un addio in estate. Con le ultime novità dal calciomercato, i dirigenti bianconeri sono chiamati a fare scelte cruciali per rafforzare la rosa e fare cassa. Tra possibili partenze e strategie di mercato, la Juventus si prepara a rivoluzionare la squadra, lasciando aperto uno scenario ricco di sorprese. Scopriamo cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Milik Juventus, sarà addio in estate? Cosa succede dopo il prolungamento del contratto del polacco. Le ultime novità. La Gazzetta dello Sport ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Juve: i dirigenti bianconeri saranno chiamati a valutare la posizione di diversi calciatori in bilico, con l'obiettivo di fare cassa. Possibili, in particolare, tre addii che potrebbero fruttare circa 100 milioni di euro: Vlahovic – con il Fenerbahce che insiste su di lui – Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Completano la lista Mbangula, Savona e Milik: dopo il rinnovo, l'attaccante polacco sembra ormai fuori dai piani.