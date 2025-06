Miley Cyrus torna al suo glam rock con i suoi capelli da rockstar anni ’80

Miley Cyrus torna a sfoggiare il suo stile audace e glam rock, questa volta con capelli da rockstar degli anni '80 che catturano l’attenzione a New York. In occasione di un esclusivo pranzo Chanel per il progetto “Through Her Lens”, l’artista si reinventa, celebrando la creatività femminile nel cinema e nella musica. La sua metamorfosi rappresenta un ritorno alle radici del suo spirito ribelle, confermando il suo ruolo di icona versatile e innovativa. Miley Cyrus torna a sorprendere, spaziando tra moda, musica e impegno sociale con naturale spontaneità.

In una New York ancora piena di fermento creativo per il Tribeca Film Festival, Miley Cyrus ha sfoggiato un nuovissimo look. L'occasione? Il pranzo esclusivo organizzato da Chanel per "Through Her Lens", il programma dedicato alle registe emergenti. Un evento nato per valorizzare le voci femminili nel cinema, che ha visto la partecipazione di artiste, attrici e musiciste unite dalla voglia di raccontare storie con autenticità. Miley Cyrus torna alle radici rock con il suo hairstyle glam anni '80. Miley, che da poco ha pubblicato il suo nono album in studio Something Beautiful, ha deciso di presentarsi con un look che omaggia gli anni '80 ma con il suo solito stile personale.

