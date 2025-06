Milano gli ambientalisti non mollano | nuovo blitz di Ultima generazione al Carrefour in nome della Palestina

Milano si anima di nuovo con l’attivismo di Ultima Generazione: questa mattina, quattro attivisti hanno organizzato un blitz simbolico al Carrefour di viale Monza, chiedendo ai clienti di riflettere sul prezzo etico dei prodotti e sulla responsabilità della grande distribuzione. In un’epoca in cui le battaglie ambientaliste si intensificano, il loro messaggio risuona forte: è il momento di agire per un futuro più giusto e sostenibile.

Continua la crociata di Ultima generazione contro i supermercati. Stamattina, quattro attivisti aderenti alla campagna "Il giusto prezzo" hanno organizzato un blitz nel Carrefour di viale Monza a Milano. Dopo aver fatto la spesa in modo tranquillo, i quattro contestatori hanno bloccato simbolicamente le casse, invitando i clienti a boicottare la grande distribuzione organizzata. «So che è inusuale farlo così – ha detto una dei pasdaran dell'ambiente – ma penso ci sia una cosa molto importante da sapere: questo supermercato collabora con il genocidio in Palestina. Carrefour è coinvolto nella guerra in Palestina.

