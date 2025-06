milano film fest 2025 aimer perdre vince come miglior film premi anche a rochelle girls on wire e spine

Il Milano Film Fest 2025 ha svelato i vincitori di un'edizione ricca di emozioni e novità, celebrando il meglio del cinema internazionale e dei nuovi linguaggi narrativi. Aimer Perdre di Harpo e Lenny Guit si è aggiudicato il prestigioso premio come miglior film, mentre il corto Rochelle e il russo Spine hanno conquistato riconoscimenti speciali. La festa del cinema milanese si conferma così punto di riferimento per talenti emergenti e opere innovative. Ecco tutti i vincitori.

Aimer Perdre di Harpo e Lenny Guit vince il Milano Film Fest 2025, tra i premi anche il corto Rochelle e il russo Spine, oltre a riconoscimenti speciali per È successo e Girls on Wire, ecco tutti i vincitori. Il Milano Film Fest 2025 ha annunciato i vincitori della prima edizione, confermando ancora una volta la sua vocazione internazionale e il focus sui nuovi linguaggi del cinema. Il premio principale, dedicato al miglior lungometraggio, è andato ad Aimer Perdre (Heads or Fails), diretto dai fratelli Harpo e Lenny Guit, già noti per il loro stile surreale e dissacrante. La giuria ha premiato il film per il suo «tono unico, vivace, in bilico tra reale e surreale, e per la performance eccezionale della sua protagonista». 🔗 Leggi su Spettacolo.eu