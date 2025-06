Milan Theo Hernández stoppa l’Al-Hilal | la decisione degli arabi

L’attenzione si concentra sul futuro di Theo Hernández, il pilastro difensivo del Milan, che al momento non sembra essere disposto a lasciare il club italiano per l’Al-Hilal. La decisione del giocatore potrebbe far cambiare rotta ai sauditi, pronti a riconsiderare le proprie strategie di mercato. Resta da capire se questa volontà resterà invariata o se le sirene dell’Arabia Saudita riusciranno a convincere il talentuoso francese.

Theo Hernández, difensore del Milan, non ha (ancora?) aperto al trasferimento all'Al-Hilal. Ora i sauditi potrebbero cambiare obiettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernández stoppa l’Al-Hilal: la decisione degli arabi

In questa notizia si parla di: Milan Theo Hernández Hilal

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

L’Al-Hilal continua a lavorare duramente per firmare Theo Hernández Simone Inzaghi pianifica di contattare il terzino spagnolo per provare a sbloccare la trattativa L’Al-Hilal ha già un accordo di massima con il Milan, le prossime ore saranno decisive. [ Partecipa alla discussione

#TheoHernández dice no all'#AlHilal e ai 18 milioni all'anno: sullo sfondo c'è l'#AtleticoMadrid Il terzino francese si era preso una notte di riflessione, dopo che il club saudita aveva trovato un accordo con il Milan a 30 milioni di euro più bonus per il cartellino Partecipa alla discussione