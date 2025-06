Milan Strasser esalta Allegri | Fa vincere è un gestore di gruppi fortissimo

L'ex centrocampista rossonero Rodney Strasser ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Strasser esalta Allegri: “Fa vincere, è un gestore di gruppi fortissimo”

In questa notizia si parla di: Milan Strasser Allegri Esalta

Che fine ha fatto? Strasser, l'uomo di Allegri: dal goal decisivo per lo scudetto del Milan agli ospedali in Sierra Leone - Strasser, l’uomo che segnò il goal decisivo per lo scudetto del Milan, ora si trova lontano dai campi da gioco, in un ospedale della Sierra Leone.

Che fine ha fatto? Strasser, l'uomo di Allegri: dal gol decisivo per lo scudetto Milan all'Eccellenza - Rodney Strasser, l'uomo in grado di realizzare il gol decisivo per la vittoria del 18esimo scudetto del Milan, il penulimo, vinto proprio ... Leggi su calciomercato.com

Strasser, ex Milan, che fine ha fatto: l'ex Milan aiuta i ragazzi della Sierra Leone. In campo contro il vaiolo delle scimmie - Dal gol al Cagliari e allo scudetto del 2011 con il Milan di Massimiliano Allegri alla «Fondazione Rodney Strasser». Leggi su corriere.it

Allegri prima esalta poi rinnega la teoria del “corto muso”: cosa dicono davvero i numeri - Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano ma negli ultimi anni si è portato dietro il fardello della teoria del ‘corto muso'. Leggi su fanpage.it