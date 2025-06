Milan si avvicina la cessione di Maignan | nuova offerta del Chelsea le cifre

Milan e Chelsea sono nuovamente ai ferri corti per Mike Maignan. Dopo la prima proposta bocciata dai rossoneri, i Blues tornano alla carica con un’offerta più allettante, sperando di convincere il club italiano. La trattativa si fa incandescente, mentre i tifosi attendono con trepidazione le evoluzioni di questa suggestiva operazione di mercato. Riuscirà il Chelsea a superare le resistenze del Milan e portare a Londra il loro obiettivo?

Mike #Maignan è disposto ad essere ceduto al Chelsea ma i Blues devono alzare l'offerta! Servono almeno 30/35 milioni o 20 più 10/15 milioni di bonus facilmente raggiungibili per convincere il #Milan ?. Partecipa alla discussione

Secondo @Ekremkonur - esperto di calciomercato della Premier League - è in arrivo la seconda offerta per Mike Maignan dal Chelsea. In Inghilterra cresce l’ottimismo, il Milan come riporta la Gazzetta dello Sport in data odierna nell’articolo di Marco Guidi ha Partecipa alla discussione

