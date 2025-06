Milan non basta vendere | bisogna anche reinvestire e rinforzarsi

Il Milan sa che per restare competitivo non basta solo vendere: bisogna saper reinvestire e rafforzarsi strategicamente. La recente decisione di mettere in vendita Maignan invia un chiaro segnale al calciomercato, ma ora più che mai è fondamentale pianificare operazioni intelligenti per mantenere alta la competitività. Solo così i rossoneri potranno continuare a scrivere il loro brillante futuro.

La dirigenza del Milan manda un segnale forte al calciomercato e si prepara a vendere Maignan. Ora serve fare operazioni intelligenti.

