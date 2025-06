Milan Modric e non solo | 20mln per un altro innesto dal Real

Il Milan si prepara a rinforzare ancora una volta il suo organico, questa volta con un colpo proveniente dal Real Madrid. Con una proposta da 20 milioni di euro, i rossoneri puntano a portare in Italia uno dei talenti più promettenti, in un mercato che si fa sempre più competitivo. La sfida è aperta: riuscirà il club a rafforzare la squadra di Allegri e risalire la china? La risposta potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Il Milan punta gli occhi ancora una volta in casa Real Madrid e prepara per questo motivo 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie su un rinforzo che potrebbe essere di capitale importanza per Massimiliano Allegri. Sta gradualmente prendendo forma la squadra di Massimiliano Allegri, che però vede la strada davanti a sé farsi sempre di più in salita. Dopo una annata tanto deludente, infatti, servirebbero innesti massicci. Ma non solo non ci sono le risorse economiche, senza gli introiti che arrivano dalla Champions League, per di più c’è da fare i conti anche con i mal di pancia dei big. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Modric e non solo: 20mln per un altro innesto dal Real

