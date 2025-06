Milan Maignan verso il Chelsea I rossoneri pensano a Svilar

Milan e Maignan sembrano ormai destinati a separarsi: il portiere francese, in scadenza nel 2026, spinge per un trasferimento al Chelsea, che ha offerto 18 milioni di euro. I rossoneri sono alle prese con questa difficile decisione, mentre attenzione si concentra anche su Svilar come possibile sostituto. La scelta definitiva potrebbe essere presa entro il 10 giugno, durante una sessione di mercato cruciale per le ambizioni europee del club.

Le strade del Milan e di Mike Maignan potrebbero separarsi a breve. Secondo i media britannici il portiere francese, in scadenza nel 2026, spinge per andare al Chelsea. Gli inglesi avrebbero fatto un’offerta da 18 milioni di euro e ora aspettano una risposta dal club rossonero entro il 10 giugno, giorno in cui scade questa sessione di mercato speciale per le squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per club. Maignan è in scadenza nel 2026. Il Milan potrebbe accettare un’offerta piuttosto bassa per il portiere della nazionale francese, considerato tra i primi 5 del mondo, perché Maignan è in scadenza nel 2026 e non sembra aver intenzione di rinnovare il suo contratto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, Maignan verso il Chelsea. I rossoneri pensano a Svilar

