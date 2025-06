Milan Maignan con la valigia | corsa contro il tempo ecco l’erede | CM IT

Milano si prepara a un nuovo capitolo: Maignan con la valigia in mano, pronto a volare verso la Premier League. L’addio del portiere francese rappresenta una sfida cruciale per il Milan, che deve trovare presto un degno erede per mantenere le ambizioni di alta classifica. La corsa contro il tempo è appena iniziata, ma chi prenderà il suo posto? Ecco tutti i dettagli e le strategie del Diavolo per non perdere terreno.

Altro addio pesante di calciomercato in vista per il Diavolo, l’estremo difensore pronto a decollare verso la Premier League: i dettagli e chi prenderà il suo posto Situazione particolare, in queste ore, in casa Milan, con l’intenzione di ripartire per un nuovo ciclo con ambizioni fondate, come testimoniato dal duplice arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri, ma anche con la possibilità, concreta, di perdere a breve più di qualche big e cambiare dunque radicalmente volto. Milan, Maignan con la valigia: corsa contro il tempo, ecco l’erede CM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Dopo Tijani Reijnders, anche altri potrebbero seguire il suo percorso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Maignan con la valigia: corsa contro il tempo, ecco l’erede | CM.IT

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

MIlan, Fonseca in arrivo: in valigia c’è Tiago Santos - Dopo gli affari Leao e Maignan, il Milan potrebbe pescare ancora dal Lilla il prossimo acquisto estivo. Stavolta gli occhi della dirigenza milanista sono rivolti verso il terzino destro Tiago ... Lo riporta corrieredellosport.it

Maignan rinvia su Thiaw: l'autogol del Milan a Torino è clamoroso - Nell'azione, Pedersen aveva tentato di lanciare in profondità Sanabria, ma l'attaccante era in svantaggio nella corsa su Thiaw. Torino-Milan: autogol di Thiaw, ma che pasticcio di Maignan Il ... Da msn.com

Il Milan travolge l’Udinese con un poker! Maignan finisce in ospedale - Il Milan travolge l’Udinese con un poker! Maignan finisce in ospedale Conceicao resta in corsa per l'Europa, ma che paura per il portiere rossonero. Runjaic cade sotto i colpi di Leao ... Lo riporta tuttosport.com

