Milan Leao verso il Bayern | il maxi scambio sblocca l’affare

Il mercato del Milan si infiamma: Rafa Leao potrebbe presto partire verso il Bayern Monaco, e il maxi scambio sembra la strategia vincente per sbloccare l’affare. Questa mossa potrebbe anche accontentare Allegri, ma il futuro dei rossoneri appare incerto, con tensioni nello spogliatoio che fanno alzare i livelli di preoccupazione. In un contesto così turbolento, solo il tempo dirà se questa soluzione porterà nuova linfa o complicazioni.

Il Milan potrebbe presto salutare Rafa Leao, dal momento che è concreto l’interessamento del Bayern Monaco. Per sbloccare l’affare il maxi scambio può essere la chiave per accontentare anche Massimiliano Allegri. Ci sono tante ombre nel futuro dei rossoneri in maniera del tutto inevitabile. Tira una brutta aria, infatti, nello spogliatoio. Nonostante l’arrivo di un profilo come quello di Massimiliano Allegri che dimostra come la società stia lavorando concretamente, e non solo di facciata, per tornare grande, ci sono tanti big che spingono per andar via. Il caso più spinoso, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è quello di Theo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Leao verso il Bayern: il maxi scambio sblocca l’affare

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Milan Leao Bayern Maxi

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna si chiude con una sconfitta inaspettata per i rossoneri, nonostante le buone prestazioni di alcuni giocatori.

Nicolò Schira ha riportato che settimana prossima è previsto un incontro tra #Milan e #BayernMonaco per #Leao I tedeschi dovrebbero offrire 60 milioni più una contropartita, il #Milan ne chiede 100 Partecipa alla discussione

Bild: Rafael Leao è irritato col Bayern Monaco. Il club tedesco avrebbe interrotto bruscamente i contatti dopo settimane di trattative per il suo ingaggio. Un dietrofront che non è piaciuto al portoghese. #Leao #Bayern #Calciomercato Partecipa alla discussione

Milan, Leao verso il Bayern: il maxi scambio sblocca l’affare - Il Milan potrebbe presto salutare Rafa Leao, dal momento che è concreto l’interessamento del Bayern Monaco. Per sbloccare l’affare il maxi scambio può essere la chiave per accontentare anche ... Si legge su calciomercato.it

Mercato Milan, il Bayern Monaco prepara una maxi offerta per Leao: tutti i dettagli - In casa Milan c’è aria di rivoluzione e in queste ore è finito al centro dell’attenzione Rafael Leao, che piace molto ai bavaresi Anche il Milan, come la Lazio, sta dando vita alla sua rivoluzione e i ... Come scrive informazione.it

Milan, Leao verso il Bayern: il sostituto arriva dall’Arsenal - Il Milan sta lavorando al futuro e con Rafa Leao verso il Bayern Monaco il sostituto può arrivare dall'Arsenal ... Si legge su calciomercato.it

Rafael Leão run from his own half!