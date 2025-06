Milan | la cessione di Reijnders e la crisi di credibilità dei dirigenti

Dopo sole due settimane dalla rassicurazione di Furlani sulla solidità economica del Milan, emergono inquietanti dubbi sulla credibilità della dirigenza. La possibile cessione di Reijnders, già accostato a club di Premier, mette in discussione la stabilità e la trasparenza del progetto rossonero. È un campanello d’allarme che rischia di scuotere l’intera tifoseria, lasciando spazio a interrogativi sulla reale strategia societaria. La situazione richiede chiarezza e decisioni rapide per ristabilire la fiducia.

Mola Sono passate due settimane (non due anni o due mesi) da quando l'ad dei rossoneri Giorgio Furlani ha dichiarato davanti alle telecamere, prima di Milan-Monza, che la società non aveva necessità di vendere i big perché i conti erano in ordine: "Per come siamo messi, non abbiamo bisogno di fare sacrifici". Il riferimento era a Tiji Reijnders, accostato da giorni alle squadre della Premier. A tal proposito, anche il ds Moncada sull'argomento rispondeva in maniera chiara: "Esclusa la cessione al 100%"". Ora, al di là del fatto che può starci di privarsi di un calciatore del calibro di Reijnders non partecipando alla Champions League (era già accaduto con Tonali), il punto è un altro: quale credibilità possono avere due dirigenti che in così poco tempo si rimangiano la parola data? Non sarebbe stato più opportuno fare "melina" anzichè buttare fumo negli occhi dei tifosi già delusi e arrabbiati dopo la stagione disastrosa dei rossoneri? Si poteva temporeggiare e dare in pasto a tutti la solita frase di circostanza ("non vendiamo nessuno a meno di offerte irrinunciabili.