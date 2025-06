Milan Femminile | frattura per Stokic in Nazionale intervento riuscito

Il Milan femminile si unisce alle notizie di scena internazionale con trepidazione: durante la sfida Serbia-Ungheria di Nations League, Sara Stoki? ha subito una frattura grave al ginocchio. L’intervento, fortunatamente, è stato un successo. Rimaniamo vicini alla calciatrice e ai nostri tifosi, confidando in un rapido recupero e in un ritorno in campo più forte che mai.

AC Milan comunica che, durante la partita Serbia-Ungheria di Nations League, Sara Stoki? ha riportato un severo trauma distorsivo.

