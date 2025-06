Milan che fai con Camarda? Allegri vuole vederlo poi ci sono tre strade

Nel 2024-25 tra prima squadra, Primavera e squadra B la gestione del gioiellino rossonero è stata ondivaga. Quest'anno invece. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, che fai con Camarda? Allegri vuole vederlo, poi ci sono tre strade

In questa notizia si parla di: Milan Camarda Allegri Vuole

Camarda per il Milan e poi? I top under 21 della Serie A | VIDEO - Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale di Gazzetta, Luca Bianchin ha evidenziato i migliori giovani under 21 della Serie A, tra cui Camarda del Milan.

Il Milan punta #Vlahovic per rinforzare l’attacco, con Jovic, Abraham e Camarda in uscita. Secondo #Tuttosport, l’idea nasce anche dalla volontà di #Allegri di cedere il serbo. Nessuna trattativa avviata, ma dopo il Mondiale per Club tutto può cambiare. L’ingag Partecipa alla discussione

Fra l’imperativo di riportare i rossoneri alla vittoria, nelle posizioni che competono alla società per tradizione e passato, io fossi dirigente del #Milan chiederei ad #Allegri di dare fiducia a #Camarda, di aiutarlo nella crescita e di sostenerlo con decisione. Partecipa alla discussione

Milan, idea di mercato folle di Allegri: scatto decisivo dopo il Mondiale per Club - Idea folle di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico del Milan vuole subito alzare i giri del motore sul mercato. Dopo il Mondiale per Club in arrivo uno dei pupilli di Max. Da spaziomilan.it

Vlahovic, Allegri chiama: ecco l'ultima idea Milan! E la Juve non chiede la luna - L’allenatore toscano ha già allenato il serbo alla Vecchia Signora (che vuole liberarsene) e ora l’ha messo tra le prime scelte per rinforzare l’attacco rossonero ... Lo riporta tuttosport.com

Poker di colpi Milan: Tare cambia tutto, squadra rivoluzionata per Allegri - Sarà una sessione di mercato rovente in casa Milan. Diverse cessioni ma anche colpi per una squadra che vedrà tante novità. Secondo spaziomilan.it