migranti open arms e louise michel soccorrono altre 109 persone

In un gesto di solidarietà senza confini, Open Arms e Louise Michel continuano a soccorrere vite umane in mare, dimostrando che la compassione supera ogni barriera. Poco dopo aver salvato 54 persone da una piattaforma petrolifera abbandonata, il veliero Astral si è mobilitato nuovamente per aiutare altri 109 migranti su un gommone sgonfio, tra cui bambini e donne. È un'ulteriore testimonianza dell’impegno incessante nel salvare chi cerca speranza oltre le acque agitate del Mediterraneo.

Poco dopo il soccorso di 54 le persone che da giorni si trovavano su una piattaforma petrolifera abbandonata, questa mattina il veliero Astral, mentre si recava in direzione Lampedusa con i naufraghi soccorsi, è intervenuto per l’assistenza di altri 109 migranti che si trovavano su un un gommone sgonfio e non idoneo alla navigazione. Lo rende noto Open Arms. Anche le 109 persone erano partite dalla Libia, tra loro 10 bambini e otto donne: è stato necessario un intervento per recuperare quattro persone che si trovavano in acqua. Il veliero della Ong Open Arms è intervenuto con giubbotti salvagente per una prima assistenza aspettando il supporto dell’Ong Louise Michel che ha provveduto a soccorrere i naufraghi e li sta trasportando in un porto sicuro in Sicilia. 🔗 Leggi su Lapresse.it