Migliori film fumetti e giochi 2025 | programma e ospiti dell’8 giugno

Se sei un appassionato di cinema, fumetti e giochi, non puoi perderti il grande evento del 8 giugno al Superstudio Più: il Best Movie Comics and Games 2025. Una giornata ricca di anteprime, ospiti internazionali e performance coinvolgenti ti aspetta, confermandosi come uno degli appuntamenti più imperdibili dell’anno nel mondo dell’intrattenimento. Di seguito, scopri tutti i dettagli e preparati a vivere un’esperienza unica nel suo genere...

evento imperdibile al superstudio più: il best movie comics and games 2025. La giornata di oggi al Superstudio Più si preannuncia ricca di appuntamenti, incontri e momenti di intrattenimento dedicati a appassionati di cinema, fumetti, musica e cultura pop. Con un programma fitto di anteprime, ospiti speciali e performance live, l’evento si conferma come uno dei più attesi dell’anno nel settore del divertimento e dell’intrattenimento. Di seguito, le principali attività in programma per questa giornata esplosiva. programmazione della giornata: dagli incontri alle anteprime. main stage: gli appuntamenti principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Migliori film fumetti e giochi 2025: programma e ospiti dell’8 giugno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Programma Fumetti Ospiti Film

Cortona Comics 2025: tre giorni tra fumetti e non solo. Il programma - Cortona Comics 2025 si prepara a tre giorni di festa dedicata ai fumetti e oltre. Con un programma ricco di novità, tra cui l'innovativo evento "Gin Comics" di domenica 1 giugno, i visitatori potranno esplorare affascinanti contaminazioni tra fumetto e altre arti.

Il programma completo del Best Movie Comics and Games 2025: tutti gli appuntamenti del 7 e 8 giugno - Bruno Bozzetto, Fedez e Federico Buffa tra i protagonisti dei Best Movie Awards 2025, Pilar Fogliati, Zerocalcare e Valerio Lundini tra gli ospiti. Come scrive msn.com

Best Movie Comics and Games, il programma dell'edizione 2025 - Due giorni di anteprime, incontri, fumetti, cosplay, giochi e molto altro. E il gran finale con il concerto di Cristina D'Avena. Sabato 7 e domenica 8 giugno a Milano La cultura pop torna protagonista ... Come scrive tg24.sky.it

Porte Aperte Festival: programma ed ospiti della sezione fumetto - Negli oltre 60 eventi durante i tre giorni, la sezione dedicata al fumetto sarà ricca di appuntamenti. Il primo evento in programma per venerdi 21 agosto sarà “Fumetto e storia: da Socrate ad ... Lo riporta tomshw.it

Marvel contro DC - Duello tra cinema e fumetti