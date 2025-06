Miglior debutto serie horror 2025 grazie a prevendite record

Il mondo del cinema horror sta per essere travolto da un evento straordinario: "28 anni dopo", il nuovo capitolo della saga che ha segnato un'epoca, sta registrando pre-vendite record. Con il suo debutto previsto per il 20 giugno 2025, le aspettative sono altissime, con previsioni di incassi che potrebbero superare ogni record. Questo film si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del genere, attirando fan e curiosi da tutto il mondo.

Il mondo del cinema si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno: il rilascio di 28 anni dopo, il nuovo capitolo della saga horror che ha conquistato pubblico e critica. Con una data di uscita prevista per il 20 giugno 2025, questo film promette di superare ogni aspettativa in termini di incassi e successo al botteghino. le previsioni sul successo commerciale di 28 anni dopo. previsioni di incasso e record di prevendita. 28 anni dopo si sta già distinguendo come uno dei film più prenotati del 2025, con le prime 24 ore di prevendita che hanno superato i record stabiliti da altri titoli horror come Sinners e Final Destination Bloodlines.

