Mietta il successo con Trottolino amoroso la polemica per i vaccini e la lotta contro la bulimia | È un mostro Rifiutavo il mio corpo

Mietta, voce inconfondibile e fascino naturale, torna a sorprendere il pubblico con la sua energia e il suo sorriso contagioso. Tra successi musicali, polemiche sui vaccini e la lotta contro la bulimia, la cantante si è sempre distinta per sincerità e coraggio. Domenica 8 giugno 2025, sarà protagonista a "Sarabanda Celebrity", pronta a conquistare nuovamente i cuori degli italiani con la sua autenticità e stile unico. Non perdere questa emozionante occasione di riscoprire una vera icona del nostro panorama musicale.

Voce inconfondibile e fascino naturale: da anni Mietta è una presenza amata nel panorama musicale italiano. Domenica 8 giugno 2025 torna sotto i riflettori a "Sarabanda Celebrity".

