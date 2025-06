Mieli | Dalle crisi nascono opportunità e periodi positivi

scoprire nuove vie e rinascere più forti di prima. In ogni tempesta, si cela l’opportunità di reinventarsi e costruire un domani migliore. È nel cuore delle crisi che germogliano i semi del cambiamento, pronti a farci emergere più resilienti e consapevoli di sé.

Eventi come quelli che stiamo vivendo – il caos, le guerre, la crisi dell’impero occidentale – sono già avvenuti nei secoli scorsi. Per comprendere cosa accade occorre andare all’origine della frattura. «Ciò che avviene appare come lo sprofondo di una crisi, ma è l’inizio di un ragionamento per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it