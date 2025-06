Michelle Obama a proposito della figlia Malia che fa la regista ma non usa il suo cognome | Sta cercando la sua strada

Michelle Obama parla con orgoglio di Malia, che sceglie di non usare il suo cognome per affermare la propria identità. Nella sua intervista su Sibling Revelry, l’ex first lady sottolinea come le sue figlie desiderino dimostrare che il successo si conquista con impegno, non per nome o privilegi. Un messaggio potente: la strada verso il proprio futuro si costruisce con passione e determinazione.

La risposta di Michelle Obama a chi le chiede del cambio di cognome della figlia Malia - che ha suscitato grande interesse e curiosità. Quando le è stato chiesto del motivo dietro questa scelta, Michelle Obama ha risposto con orgoglio e rispetto per la figlia, sottolineando come Malia voglia costruire una propria identità, indipendente dal peso del cognome familiare.

