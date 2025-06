Michelle Hunziker sirena in Sardegna | Che spettacolo il mare più bello del mondo

a vivere un angolo di paradiso, tra mare cotto e paesaggi mozzafiato. Michelle Hunziker si trasforma in vera sirena, lasciandosi cullare dalla magia della Sardegna e condividendo momenti di pura serenità con i suoi follower. È evidente che il fascino di questa isola riesca a regalare emozioni uniche, rendendo ogni giorno un ricordo indimenticabile. La sua vacanza in Sardegna si conclude, ma il suo cuore resta lì, tra le onde e i sogni.

Vacanza a tutto sole e relax per Michelle Hunziker. La conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti e video delle sue giornate in Sardegna. “Quando il profumo del ginepro ti pervade sai che sei in Sardegna” ha scritto sui social la presentatrice di “Striscia la Notizia” condividendo nelle storie un video con gli impareggiabili scorci dell’isola, tra spiagge dorate e acque cristalline. Una pausa di relax e sole. La conduttrice si è recata nella zona della Costa Smeralda (una delle più amate e frequentate dell’isola) per qualche giorno di mare, dopo un periodo molto intenso sul fronte professionale, tra la presenza quotidiana nel tg satirico di Canale 5 al fianco dell’amico Gerry Scotti e la grande avventura all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelle Hunziker sirena in Sardegna: “Che spettacolo, il mare più bello del mondo”

