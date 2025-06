Michele dichiarato morto per errore | lo Stato gli sospende la pensione Deve provare di essere vivo

Una storia incredibile di burocrazia e errori che mette in discussione l’efficienza del nostro sistema. Michele, 78 anni, residente a Posta Fibreno, si è visto sospendere la pensione a causa di un errore nel certificato di morte. Ora, dovrà affrontare una complicata battaglia per dimostrare di essere vivo e riavere ciò che gli spetta di diritto. Un episodio che lascia senza parole e che evidenzia le criticità del nostro ambito amministrativo.

Una storia surreale tra burocrazia e assurdità. Michele, 78 anni, residente a Posta Fibreno (Frosinone), si è ritrovato in una situazione paradossale: per lo Stato italiano risulta deceduto e, di conseguenza, l'Inps ha sospeso la sua pensione. L'uomo, ancora in vita, dovrà ora dimostrare ufficialmente di essere vivo per poter tornare a ricevere il trattamento previdenziale. Un errore nel certificato di morte. Tutto ha avuto origine da un certificato di morte compilato erroneamente, che ha portato alla segnalazione sbagliata del decesso di Michele. Il vero defunto era un parente novantenne, scomparso a febbraio all'ospedale Santissima Trinità di Sora.

